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Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: дважды возле населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрелы зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из 82-мм минометов - 3 мины.

"Подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - отметили в штабе.

Напомним,

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