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Оккупанты из минометов обстреляли военных в Донецкой области

Потерь среди защитников Украины нет. 

Оккупанты из минометов обстреляли военных в Донецкой области
Фото: EPA/UPG

От начала 16 марта и по состоянию на 12:00 вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. 

Они на протяжении 25 минут обстреливали военных в районе н.п. Пески, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Утром оккупационные войска выпустили 5 мин калибра 82 мм по позициям наших защитников в районе н.п. Пески", - говорится в сообщении.

Боевых потерь в результате обстрела противника нет. 

Напомним, 15 марта в зоне боевых действий на Донбассе российско-оккупационные войска 12 раз открывали огонь, в том числе из запрещенного вооружения. Два военных Объединенных сил получили ранения, еще двое - боевые поражения. 

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