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С начала дня на Донбассе ранены двое военных

Боевики использовали минометы, гранатометы, пулеметы.

С начала дня на Донбассе ранены двое военных
Фото: Иван Боберский

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе были ранены двое военных. Их эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

По состоянию на вечер воскресенья военные зафиксировали восемь обстрелов: возле Песков, Лебединского, Невельского, Павлополя, Луганского, Крымского.

Противник использовал для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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