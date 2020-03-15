С начала дня на Донбассе ранены двое военных

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе были ранены двое военных. Их эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

По состоянию на вечер воскресенья военные зафиксировали восемь обстрелов: возле Песков, Лебединского, Невельского, Павлополя, Луганского, Крымского.

Противник использовал для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.