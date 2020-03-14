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В Киеве прошел марш ко Дню добровольца (обновлено)

Пять тысяч человек пришли на акцию, несмотря на запрет на массовые собрания в связи с коронавирусом.

Фото: Макс Требухов

В Киеве прошел Марш патриотов, посвященный Дню добровольца. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Несколько сотен человек прошли от Михайловской площади к Банковой и Офису президента. 

Фото: Макс Требухов

Там участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой призвали власти прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Организаторами акции выступила общественная организация "Объединение добровольцев".

Накануне в полиции сообщили об усиленных мерах безопасности в связи с акцией ветеранов. Для охраны правопорядка привлекли нацгвардейцев, спасателей ГосЧС и полицию.

Обновление 16:00. В полиции подсчитали, что на акцию пришли около пяти тысяч человек. Грубых нарушений зафиксировано не было.

В ведомстве также отметили, что правоохранители несли службу в медицинских масках.

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 11 марта Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек. О механизмах реагирования на нарушения карантина не сообщалось.

День украинского добровольца отмечается ежегодно, 14 марта, начиная с 2017 года.

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