На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов

В пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле гражданина Украины пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Мужчина на автомобиле Рено направлялся из Украины в одну из стран ЕС. За результатам совместного с таможенниками осмотра, обнаружено респираторные маски класса FFP2, которые запрещено для вывоза с территории Украины (в соответствии с Постановлением КМУ № 214 от 11.03.2020 года)", - говорится в сообщении.

Автомобиль через границу не пропустили. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию. 11 марта украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок.

Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.