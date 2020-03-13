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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, ранен военный

Подразделения ООС дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, ранен военный
Фото: Макс Левин

Поддерживаемые Россией боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе населенного пункта Крымское в Луганской области.

Об этом вечером 13 марта сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что российско-оккупационные войска вели обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский военнослужащий получил касательное осколочное ранение головы.

"Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркивают, что преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что "враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей".

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Ранее 13 марта оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским.

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