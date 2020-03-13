В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским

Потерь среди украинских военных нет. 

Оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским
Фото: стоп-кадр видео

С начала суток 13 марта и по состоянию на 12:30 российские оккупационные войска на Донбассе один раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Они применили минометы против защитников Лебединского, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"С утра российско-оккупационные войска из миномета калибра 82 мм обстреляли защитников Лебединского. На позициях подразделений Объединенных сил разорвались 11 мин", - говорится в сообщении министерства.

Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также