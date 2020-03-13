С начала суток на Донбассе оккупанты устроили два обстрела

От начала 13 марта вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Украины.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Оба обстрела произошли в районе Лебединского - из минометов 82-мм калибра выпустили 11 мин, также огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево. Боевики применяли противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.