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Ермак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛО

"Украина все сделает, чтобы это произошло". 

Ермак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛО
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время Украина вернет всех удерживаемых граждан из ОРДЛО. Об этом он сообщил на брифинге 13 марта о результатах переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. 

"Главное решение, которое принято, я считаю,это произойдет, и Украина все сделает, чтобы это произошло - в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан, которые удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - отметил он.

Вторым важным достижением Ермак назвал продолжение консультаций об определении новых трех пунктов, на которых может произойти разведение сил и средств.

"Как вы знаете, это решение было принято на парижском саммите, и оно должно быть выполнено", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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