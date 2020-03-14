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В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов

На Западной Украине ночью прогнозируют до 5 градусов мороза.

В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов

15 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +2…+4 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +2…+4 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10, днем -1...+4 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью -2…-4 градусов, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +0…6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями,без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью-1…-6 градусов, днем +0…6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с., местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +0…-6 градусов, днем -1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с., местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градусов, днем +3…+5 градусов.

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