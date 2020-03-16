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Киев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца

Также жителей столицы призывают оплачивать услуги ЖКХ онлайн.

Киев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца
Фото: Наш Репортер

Власти Киева продлил срок действия льготной оплаты коммунальных услуг и призывают делать это онлайн.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает "Украинская правда".

"Сегодня было принято решение, мы продолжим льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Мы продолжаем эту норму до конца месяца", - сказал он

Также жителей столицы призывают оплачивать услуги ЖКХ онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения, которые продолжают работать на период карантина. Также просят помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам.

Напомним, в Киеве для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта усилят ограничительные меры - в городе закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек.

По состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла. В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

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