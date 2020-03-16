Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения (обновлено)
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
ГлавнаяОбществоЖизнь

КГГА не намерена ограничивать работу метрополитена

В общественном транспорте КГГА рекомендует использовать масочный режим.

КГГА не намерена ограничивать работу метрополитена
Фото: metro.kiev.ua

КГГА не будет ограничивать работу столичного метрополитена в связи с усиленным карантином в Киеве. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник на брифинге. 

По его словам, на данный момент гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом исключительно для поездок на работу, в больницу или в аптеку.

Другой общественный транспорт пока ограничивать не будут, однако КГГА рекомендует там использовать масочный режим. Вопрос отмены автобусных и железнодорожных перевозок будет решать правительственная комиссия.

"Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена кабинетом министров. Отмена маршрутов и поездов - это вопрос к Кабмину", - отметил Поворозник.

Напомним, ранее глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что он выступает за прекращение работы общественного транспорта на период карантина по коронавирусу. Он считает, что до аптеки или продуктового магазина можно дойти пешком.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также