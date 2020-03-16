КГГА не намерена ограничивать работу метрополитена

КГГА не будет ограничивать работу столичного метрополитена в связи с усиленным карантином в Киеве. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник на брифинге.

По его словам, на данный момент гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом исключительно для поездок на работу, в больницу или в аптеку.

Другой общественный транспорт пока ограничивать не будут, однако КГГА рекомендует там использовать масочный режим. Вопрос отмены автобусных и железнодорожных перевозок будет решать правительственная комиссия.

"Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена кабинетом министров. Отмена маршрутов и поездов - это вопрос к Кабмину", - отметил Поворозник.

Напомним, ранее глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что он выступает за прекращение работы общественного транспорта на период карантина по коронавирусу. Он считает, что до аптеки или продуктового магазина можно дойти пешком.