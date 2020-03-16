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Украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение с отдыха, - Госпогранслужба

Правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины.

Украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение с отдыха, - Госпогранслужба
Фото: dpsu.gov.ua

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявил, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.

Напомним, у всех эвакуированных 15 марта из Италии украинцев тест на коронавирус показал негативный результат. Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию на время возможного инкубационного периода. 

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Источник: "Украинские новости"
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