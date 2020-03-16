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У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружен коронавирус, они отправились в самоизоляцию

На протяжении всего полета за ними следили медики. 

У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружен коронавирус, они отправились в самоизоляцию
Фото: kmu.gov.ua

У всех эвакуированных из Италии украинцев тест на коронавирус показал негативный результат. Их проводили в аэропорту "Борисполь" после прибытия спецрейса, сообщили в Telegram Минздрава Украины.

Кроме этого, пассажиров осматривали итальянские медики до посадки в самолет, им несколько раз измеряли температуру. 

"Медики Центра медицины катастроф на протяжении всего полета проводили медико-санитарный надсмотр. После прибытия самолета в Украину в аэропорту "Борисполь" врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию на время возможного инкубационного периода. 

Напомним, что 15 марта Украина эвакуировала 125 своих граждан из Италии. Это первый борт, который эвакуировал украинцев, потерявших возможность вернуться на родину из-за закрытия границ между странами Европы. 

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