Медики рассказали о состоянии украинцев, госпитализированных в Черновцах с коронавирусом

Первый инфицированный пациент чувствует себя значительно лучше.

Двое инфицированных коронавирусом граждан Украины, которые госпитализированы в Черновцах, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила и.о. директора областного лабораторного центра МОЗ Наталья Гопко, передает ТСН.ua.

По ее словам, первый инфицированный пациент чувствует себя уже значительно лучше, у другого еще держится повышенная температура.

"У первого пациента в течение последних дней не наблюдается повышение температуры. Состояние его стабильное. У второго пациента вчера температура еще повышалась, сегодня утром температура 37,1. Состояние его оценивается как стабильное", - рассказала Гопко.

Первый пациент, по ее словам, будет находиться в стационаре до тех пор, пока с интервалом в два дня врачи не получат два негативных результата тестирования на коронавирус.

Напомним, 3 марта в Черновицкой области зафиксировали первый случай болезни COVID-19. 12 марта у 64-летнего мужчины подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.