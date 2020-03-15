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Глава дипломатии ЕС отложил визит в Украину

Первый визит Борреля в Киев должен был начаться 15 марта.

Глава дипломатии ЕС отложил визит в Украину
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель официально проинформировал Киев о том, что из-за пандемии коронавируса отложил свой визит в Украину. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, пишет Европравда.

"Боррель должен был начать свой первый визит в Украину в воскресенье, 15 марта. Однако из-за вспышки COVID-19 и принятых мерах по его сдерживанию ему пришлось отложить этот визит. Он намерен посетить Украину в кратчайшие сроки", - заявили в ведомстве.

О своем решении Боррель сообщил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Он подчеркнул, что Украина остается приоритетным партнером для Евросоюза. ЕС будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ЕС приветствует шаги украинского руководства по решению конфликта на востоке страны. Учитывая будущую шестую годовщину незаконной аннексии Крымского полуострова Евросоюз подтверждает, что не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией.

Напомним, глава дипломатии ЕС сообщил о визите в Украину в конце января. Боррель назвал Украину "ключевым партнером для Евросоюза".

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