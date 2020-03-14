​МИД рассказал, как вернуться в Украину в период карантина

Министерство иностранных дел рассказало, что как вернуться в Украину из-за границы в период карантина.

"Шаг №1. Попробуйте вернуться в Украину до 17 числа", - сказал на пресс-брифинге в субботу министр Дмитрий Кулеба.

"Если вы видите, что у вас не получается это сделать, немедленно зарегистрируйтесь в системе "ДРУГ" и мы будем видеть, что вы остаетесь и что вы нуждаетесь в нашей поддержке. Параллельно обратитесь в консульское учреждение или посольство в той стране, где вы остались. Можете это сделать по электронной почте, в страницах соцсетей", - продолжил министр.

"Третий шаг - когда мы увидим эту картинку, где кто находится и в каком количестве, мы сможем установить контакт с этими людьми и формировать группы", - сказал он.

В качестве пример он привел ситуацию примерно со 100 украинцами, застрявшими в Италии возле границы Словении. Туда направят спецрейс, который заберет их на родину. "Но на борту есть еще сто лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают объявление в Северной Италии, что если кто-то хочет эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет", - сказал он.

По его словам, мобильные операторы lifecell, Vodafone, "Киевстар" отправят на все телефонные номера своих абонентов, находящихся за рубежом, с описанием этого алгоритма действий.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля будет закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).