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В Лондоне коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка

Неизвестно, когда он заразился: в утробе или при рождении.

В Лондоне коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка
Фото: Youtube Printscreen

В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.

Мать ребенка за несколько дней до родов доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Результаты теста матери подтвердили наличие коронавируса. 

Через несколько минут после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19, который оказался положительным.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в университетской больнице Северного Миддлсекса в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Напомним, ранее в Китае женщина с коронавирусом родила здорового ребенка. Также сообщалось, что в Китае выздоровел 14-месячный ребенок, у которого первым из младенцев была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом нового типа.

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