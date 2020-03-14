Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 145 тыс.

Количество инфицированных коронавирусом SARS-COV-2 в мире по состоянию на утро субботы, 14 марта, возросло до 145 369 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

В Италии меньше чем за сутки подтвердили 2705 новых случаев заражения. Таким образом, на утро субботы в стране насчитывается 17 660 инфицированных.

Также известно об 11 364 инфицированных коронавирусом в Иране, 8086 - в Южной Корее, 5232 - в Испании, 3675 - в Германии, 3667 - во Франции и 2174 - в США.

От заболеваний, которые вызывает коронавирус, в мире умерли 5429 человек, в том числе в Италии 1266 (среди умерших в Италии одна украинка). В то же время в мире выздоровели 71 694 инфицированных.

Вирус проник в 139 стран.

Напомним, в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом: один из них летальный - 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля.

3 марта в Черновицкой области подтвердили первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.