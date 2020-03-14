Австрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией

Австрийское правительство приостанавливает с 16 марта авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией в связи с пандемией коронавируса в Европе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Австрии.

Австрийцам, которые находятся в этих странах, рекомендовали вернуться домой.

"Предостережение относительно путешествий во Францию, Швейцарию и Испанию. Учитывая быстрое распространение коронавируса, австрийским путешествующим рекомендуется немедленно начать возвращение домой. С понедельника, 16 марта, 00:00 все рейсы из этих трех стран будут приостановлены", - говорится в сообщении.

Также Австрия усилит контроль на границе со Швейцарией и Лихтенштейном, по аналогии с тем, который действует сейчас на границе с Италией.

По состоянию на утро субботы, в Австрии зафиксировано 504 случая коронавируса. Тогда как в Испании - 5232, во Франции - 3667, в Швейцарии - 1139.