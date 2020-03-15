У жены премьер-министра Испании обнаружили коронавирус

Заразились также два министра, которые принимали участие в акции за права женщин 8 марта.

Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегония Гомес заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 15 марта сообщило издание El Mundo со ссылкой на пресс-службу правительства.

Гомес чувствует себя хорошо, она находится в правительственной резиденции вместе с мужем.

Издание отмечает, что 8 марта жена премьера участвовала в демонстрации за права женщин в Мадриде, несмотря на запрет на массовые собрания.

Фото: EPA/UPG

После шествия стало известно о заражении коронавирусом двух членов правительства - министра равных возможностей Ирен Монтеро и министра территориальной политики Каролины Дариас. Они также участвовали в акции 8 марта.

Начиная с 12 марта, все члены испанского правительства и их ближайшие родственники прошли тестирование на коронавирус.

Напомним, Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (6391 человек по состоянию на утро 15 марта) и скончавшихся от вызываемого им легочного заболевания СOVID-19 (196 человек). 15 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения. Запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у супруги канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо. Премьер заявил, что будет находиться в самоизоляции две недели.