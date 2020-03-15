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В Испании ввели режим чрезвычайного положения

Запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев.

В Испании ввели режим чрезвычайного положения
Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению, передает DW.

Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. 

Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано.

По словам Санчеса, кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, требует "чрезвычайных решений".

Все полицейские силы, в том числе региональные, напрямую подчиняются министерству внутренних дел Испании, армия страны приводится в состояние готовности к действию при необходимости.

Тремя днями ранее, 11 марта, в Мадриде и других регионах Испании были закрыты все детские сады, школы и университеты на двухнедельный срок.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (6391 человек по состоянию на утро 15 марта) и скончавшихся от вызываемого им легочного заболевания СOVID-19 (196 человек).

Напомним, накануне чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Румынии. Там ограничения будут длиться 30 дней.

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