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Пасхальные богослужения в Ватикане пройдут без присутствия верующих

Собор и площадь Святого Петра закрыли еще 10 марта. 

Пасхальные богослужения в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Фото: EPA/UPG

Все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Кроме того, до пасхального воскресенья, 12 апреля, общие аудиенции Папы и воскресные благословения будут транслироваться через интернет и телевидение.

Отмечается, что службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная с Великого четверга и заканчивая пасхальным воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч людей в Рим и Ватикан.

Ранее стало известно, что в рамках борьбы с распространением коронавируса собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыли для посещения с 10 марта минимум по 3 апреля.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Ватикане выявили 5 марта. Ранее понтифику пришлось нарушить вековую традицию из-за коронавируса и впервые провести воскресную проповедь по видеотрансляции.

В Италии в настоящий момент зафиксировано наибольшее количество заболевших коронавирусом по сравнению с остальными европейскими странами. Большинство зараженных находятся в северных провинциях Италии — в Ломбардии, в Эмилли-Романье и в Венето. По состоянию на утром 15 марта в стране заразились 21 157 человек, умерли от заболевания 1441. Выздоровели - 1966 пациентов.

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