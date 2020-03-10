Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
ГлавнаяМир

Ватикан закроет площадь Святого Петра для туристов до 3 апреля из-за коронавируса

Ватикан пытается сдержать распространение коронавируса среди людей.

Ватикан закроет площадь Святого Петра для туристов до 3 апреля из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Ватикан закроет для посещений туристов Площадь Святого Петра и Базилика из-за коронавируса SARS-COV-2. Об этом пишет агентство AFP в твиттере. 

Такие меры предпринимаются, чтобы сдержать распространение вируса среди людей. Ранее в Риме до 3 апреля закрыли все ватиканские музеи и музеи при папских базиликах.

Кроме того, из-за вспышки болезни в Италии, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

Напомним, 6 марта сообщалось, что на территории Ватикана подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с распространением коронавируса в Италии, Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от поездок в эту страну.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также