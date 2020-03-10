Ватикан закроет площадь Святого Петра для туристов до 3 апреля из-за коронавируса

Ватикан закроет для посещений туристов Площадь Святого Петра и Базилика из-за коронавируса SARS-COV-2. Об этом пишет агентство AFP в твиттере.

Такие меры предпринимаются, чтобы сдержать распространение вируса среди людей. Ранее в Риме до 3 апреля закрыли все ватиканские музеи и музеи при папских базиликах.

Кроме того, из-за вспышки болезни в Италии, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

Напомним, 6 марта сообщалось, что на территории Ватикана подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с распространением коронавируса в Италии, Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от поездок в эту страну.