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США начали вывод войск из Афганистана

Количество американских военных должно сократиться с 13 000 до 8600. 

США начали вывод войск из Афганистана
Фото: militarytimes.com

США начали выводить войска из Афганистана в рамках мирного соглашения с Талибаном, пишет Assoshiated Press.

Представитель вооруженных сил США в Афганистане Сонни Леггетт заявил, что Штаты продвигаются вперед в своих планах по сокращению численности вооруженных сил с 13 000 до 8600, которое должно произойти в течение следующих четырех с половиной месяцев.

Другой официальный источник агентства сообщил, что Афганистан уже покинули сотни американских солдат, заменять их не планируют. 

Согласно мирному соглашению, вывод американских войск должен был начаться в течение 10 дней после подписания соглашения 29 февраля. Министр обороны Марк Эспер 2 марта заявил, что он одобрил начало вывода, которое затем будет координироваться военными командирами в Афганистане.

Подробнее о подписании знакового договора с афганским движением Талибан читайте в материале LB.ua "Трамп, Афганистан и конец самой длинной войны США".

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