Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы

Контроль за выполнением данного решения президент оставил за собой.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о противодействии распространения коронавируса в Украине.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Президент постановил ввести в действие решение СНБО от 13 марта "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением данного решения СНБО Зеленский оставил за собой.

Согласно решению, с полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

Кроме этого, с полуночи 16 марта в течение двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям МИДа - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ограничения на передвижение внутри страны пока не будет.