Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
750 украинских туристов закрыли на 14-дневный карантин в Египте (обновлено)
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса

"Снижайте налоги, обеспечьте налоговые каникулы и тому подобное".

"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Фото: e-news.su

Компания "Новая почта" пообещала выделить 25 млн гривен на закупку оборудования и дополнительные материалы для больниц и одновременно попросила о льготах для бизнеса.

"Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн гривен. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же", - сказано на сайте компании от имени соучредителя компании Вячеслава Климова.

В свою очередь другой совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк обратился к медучреждениям с просьбой информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, чтобы к инициативе компании могли присоединиться другие предприниматели.

Он также заявил, что в сложившихся условиях государство может подумать о налоговых льготах для бизнеса.

"Бизнес в нашей стране никогда не чувствовал себя в идеальных условиях. Но сейчас речь идет о выживании и сохранении рабочих мест. Поэтому я обращаюсь к властям с предложением разработать ряд инициатив с целью улучшения условий для бизнеса: снижайте налоги, обеспечьте налоговые каникулы и тому подобное", - сказал он.  

Напомним, что 16-17 марта Украина закроет границы в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Министерство здравоохранения также рекомендует ввести жесткие ограничительные меры с закрытием магазинов и ограничением на передвижение внутри страны. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также