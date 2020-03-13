В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
ГлавнаяЭкономикаБизнес

СНБО решил упростить закупки медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом

Производителям масок и антисептиков дали две недели на ликвидацию дефицита.

СНБО решил упростить закупки медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом
Фото: Макс Левин

Медицинские товары и услуги, необходимые для борьбы с коронавирусом, выведут из-под закона о госзакупок.

Об этом в перерыве заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня решение СНБО - разрешить Кабинету министров принять срочные меры, чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, задействованные для противодействия коронавирусной инфекции проходили вне закона о публичных закупках", - рассказал он.

По его словам, в течение двух недель Министерство развития экономики и отечественные производители обязались решить проблему с их дефицитом средств индивидуальной защиты.

"Это касается хирургических масок и антисептиков, с помощью которых можно обрабатывать руки", - сказал он.

Напомним, что согласно закону о публичных закупках все тендеры на сумму от 50 тысяч гривен должны проходить публично на системе ProZorro.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также