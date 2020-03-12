Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Европейские и американские биржи продолжили резко снижаться

Все фондовые рынки находятся в "красной зоне".

Фото: EPA/UPG

Европейские и американские фондовые индексы в четверг продолжили резко снижаться на фоне объявленной пандемии коронавируса.

Как сообщает CNN, биржи в США открыли торги падением на 6-7%, и через несколько минут их пришлось приостановить.

На Нью-Йоркской фондовой бирже действует правило: если индекс S&P 500 падает на 7%, торги приостанавливают на 15 минут, чтобы снять панику. Если это не помогает, и индекс продолжает падает, то после снижения на 13% снова делают перерыв. Если обвал продолжится до 20%, торги приостановят до конца дня. Пока что такого не случалось.

По состоянию на 16:50 по киевскому времени индекс Dow Jones находился примерно на 1800 пунктов, или на 7,5% ниже предыдущего закрытия торгов. Индекс S&P 500 потерял больше 6%, индекс NASDAQ - около 6%.

Обвал на европейских биржах еще сильнее. Страхи, вызванные коронавирусом, усугубило решение Европейского центрального банка не снижать процентную ставку. Ключевой европейский индекс STOXX 600 за день упал на 10%.

Падение произошло и на национальных биржах. Лондонский индекс FTSE 100 снизился на 9%, немецкий DAX - на 9%, итальянский FTSE MIB - на 12%, французский CAC 40 - почти на 10%.

Напомним, что 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса. В то же время в Нацбанке заверили, что Украина входит в кризис в лучшем состоянии, чем в 2008 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также