Европейские и американские биржи продолжили резко снижаться

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Европейские и американские фондовые индексы в четверг продолжили резко снижаться на фоне объявленной пандемии коронавируса.

Как сообщает CNN, биржи в США открыли торги падением на 6-7%, и через несколько минут их пришлось приостановить.

На Нью-Йоркской фондовой бирже действует правило: если индекс S&P 500 падает на 7%, торги приостанавливают на 15 минут, чтобы снять панику. Если это не помогает, и индекс продолжает падает, то после снижения на 13% снова делают перерыв. Если обвал продолжится до 20%, торги приостановят до конца дня. Пока что такого не случалось.

По состоянию на 16:50 по киевскому времени индекс Dow Jones находился примерно на 1800 пунктов, или на 7,5% ниже предыдущего закрытия торгов. Индекс S&P 500 потерял больше 6%, индекс NASDAQ - около 6%.

Обвал на европейских биржах еще сильнее. Страхи, вызванные коронавирусом, усугубило решение Европейского центрального банка не снижать процентную ставку. Ключевой европейский индекс STOXX 600 за день упал на 10%.

Падение произошло и на национальных биржах. Лондонский индекс FTSE 100 снизился на 9%, немецкий DAX - на 9%, итальянский FTSE MIB - на 12%, французский CAC 40 - почти на 10%.

Напомним, что 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса. В то же время в Нацбанке заверили, что Украина входит в кризис в лучшем состоянии, чем в 2008 году.