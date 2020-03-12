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Глава НБУ: вариант дефолта не рассматривается

"Мы не видим оснований для развития таких событий".

Глава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Фото: Макс Левин

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что для дефолта Украины нет никаких оснований.

"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем вообще сегодня вариант дефолта для Украины", - сказал он журналистам на брифинге в четверг.

Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Смолий рассчитывает, что это временное промедление.

"Новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы уже говорили, что осталось только несколько технических вопросов, чтобы согласовать формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий рассчитан на то, что у нас продолжится с МВФ", - сказал он.

Напомним, что за последние полтора года олигарх Игорь Коломойский несколько раз предлагал Украине объявить дефолт.

В то же время первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью LB.ua говорила, что дефолт для Украины – в любом случае плохо.

"Представьте ситуацию: вы "дефолтнули"! Это значит, что в ближайшем будущем вам никто денег не даст. Правительство выйти на внешние рынки не может, внутренний рынок уже максимально отдал возможное. Что получается: мы перестанем платить пенсии, зарплаты, финансировать армию? Или будем вынуждены поменять руководство НБУ для того, чтобы новое включило печатный станок? Инфляция залезет в кошелек каждого", - предупредила Рожкова.

По состоянию на конец 2019 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 52,4%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%.

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