Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ДТЭК отрицает завышение цены на электроэнергию в зоне Бурштынской ТЭС

Компания заявила, что не определяет цену на рынке "на сутки вперед".

ДТЭК отрицает завышение цены на электроэнергию в зоне Бурштынской ТЭС
Фото: finance.obozrevatel.com

Энергохолдинг ДТЭК отрицает завышении цены на электрическую энергию в зоне Бурштынской теплоэлектростанции на западе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Бурштынская ТЭС не определяет цену на рынке "на сутки вперед" в зоне Бурштынской ТЭС. Цену определяют импортеры, которые вместе с другими производителями в феврале реализовали 97% электроэнергии на этом сегменте рынка. Между тем, на долю Бурштынской ТЭС пришлось лишь 3% от общего объема торгов", - говорится в нем.

В компании отмечают, что конечная цена для потребителей существенно отличается от цен, которые складываются на биржах в разных странах.

"Так, в Словакии, Румынии и Венгрии конечная цена для промышленных потребителей является более чем 1,5-2 раза выше цены для промышленности в торговой зоне Орловского энергоострова. В частности цена в Словакии составляет 154 евро/МВт-ч, в Румынии - 116 евро/МВт-ч, Венгрии - 121 евро/МВт-ч. В то время как украинский промышленник в зоне Бурштынской ТЭС платил - 75-85 евро/МВт-ч с НДС за базовый график нагрузки", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, накануне издание "Наші гроші" сообщило, что компания Рината Ахметова продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также