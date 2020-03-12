Отразится на Украине «черный лебедь» мирового кризиса?

9 марта войдет в историю как «черный понедельник». Обвал нефтяных котировок почти на 30% из-за решения России выйти из сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти с целью поддержания цен на нее и встречные действия Саудовской Аравии, которая объявила о крупномасштабных скидках для всех своих клиентов и намерении резко нарастить добычу, вызвал резкое падение индексов нефтедобывающих государств, а затем и других стран. Так, индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 4,07%, индекс Nikkei в Токио снизился почти на 6%, Лондонский индекс FTSE - на 8,54%, немецкий DAX - на 8,09%, французский CAC 40 - на 6,31%. Дополнительное давление на рынки оказали опасения ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. Это подтолкнуло начало мирового финансового кризиса, наступление которого в 2020-2021 годах пророчили аналитики.

Фото: пресс-служба НБУ

Риски для Украины из-за паники на мировых рынках сразу же проявились в резком падение стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций страны, а также снижении курса гривны (10 марта курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 25,3925 грн/$ с 24,9950 грн/$). Прогнозы для страны неутешительные. Риски состоят в том, что в условиях турбулентности на мировых рынках нерезиденты начнут выходить с развивающихся рынков, к которым относится и Украина, а это негативно отразится на рынке украинских госбумаг и курсе гривны. В 2019 году именно вложения иностранцев в ОВГЗ были одним из ключевых факторов укрепления национальной валюты, поэтому в ближайшее время курс гривны окажется под давлением. В результате кризиса на мировых рынках может снизиться спрос на украинскую продукцию АПК и металлы, что негативно отразится на экспорте. В результате в страну будет меньше поступать валюты, что усилит волатильность на валютном рынке.

Кроме того, мировой кризис также уменьшит возможность для Украины наращивать внешние заимствования, что может создать серьезные риски для обслуживания внешнего долга, по которому в 2020 году Украине предстоит выплатить $17,06 млрд. Противостоять кризису можно. Но для этого обновленному Кабмину необходимо разработать экономическую стратегию Украины в новых условиях, без которой движение страны вперед будет просто невозможно.