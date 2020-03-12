Отразится на Украине «черный лебедь» мирового кризиса?

Риски для Украины из-за паники на мировых рынках сразу же проявились в резком падение стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций страны, а также снижении курса гривны (10 марта курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 25,3925 грн/$ с 24,9950 грн/$). Прогнозы для страны неутешительные. Риски состоят в том, что в условиях турбулентности на мировых рынках нерезиденты начнут выходить с развивающихся рынков, к которым относится и Украина, а это негативно отразится на рынке украинских госбумаг и курсе гривны. В 2019 году именно вложения иностранцев в ОВГЗ были одним из ключевых факторов укрепления национальной валюты, поэтому в ближайшее время курс гривны окажется под давлением. В результате кризиса на мировых рынках может снизиться спрос на украинскую продукцию АПК и металлы, что негативно отразится на экспорте. В результате в страну будет меньше поступать валюты, что усилит волатильность на валютном рынке.
Кроме того, мировой кризис также уменьшит возможность для Украины наращивать внешние заимствования, что может создать серьезные риски для обслуживания внешнего долга, по которому в 2020 году Украине предстоит выплатить $17,06 млрд. Противостоять кризису можно. Но для этого обновленному Кабмину необходимо разработать экономическую стратегию Украины в новых условиях, без которой движение страны вперед будет просто невозможно.