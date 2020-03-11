Глава ЕЦБ: Европе грозит экономический шок из-за коронавируса

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

В ходе телефонной конференции с лидерами ЕС Лагард заявила, что без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года". При этом она подчеркнула, что при введении надлежащих ответных мер, экономический шок, вероятно, будет временным.

Лагард также сообщила, что руководство ЕЦБ изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию, которое состоится 12 марта. По информации СМИ, заявления Лагард могут свидетельствуют о том, что ЕЦБ снизит ставки и, возможно, увеличит объем действующей программы количественного смягчения. Центробанк также может скорректировать программы предоставления банкам дешевых кредитов.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса. Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом.

Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек. Более 65,9 тыс. человек выздоровели.