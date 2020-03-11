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У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус

Надин Доррис сообщила,что находится на домашнем карантине.

У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус
Надин Доррис
Фото: twitter/mirror

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает "Интеррфакс-Украина".

Доррис проинформировала, что находится дома на карантине и прекратила все контакты. Она также сообщила, что  постепенно выздоравливает.

Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек.

Первый пациент с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 скончался в Великобритании 5 марта.

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