В прокуратуре Нидерландов назвали трагедию рейса МН17 "примером дезинформации", организованной правительством РФ

"После того, как MH17 был сбит, началась циничная кампания по дезинформации, которая продолжается и по сей день".

Прокурор в судебном процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний в небе над Донбассом Дейди Вуи а Цой назвала информационную кампанию Российской Федерации, которой сопровождается трагедия, "примером учебника по дезинформации".

Об этом она заявила в Схипхоле в рамках судебного процесса, передает "Интерфакс-Украина".

"Судьба рейса MH17 стала известной как пример учебника по дезинформации, проводимой российским правительством. Ясно, что конца этому мы еще не видели", - заявила прокурор.

По ее словам, "государства пытаются оказывать влияние и вводить в заблуждение посредством манипулирования информацией".

"Демократические государства, которые уважают верховенство права, теперь широко признают, что дезинформация создает серьезную угрозу стабильности и качеству демократии, верховенства права и открытого общества", - убеждена Дейди Вуи а Цой.

По ее словам, после того, как MH17 был сбит, "началась циничная кампания по дезинформации, которая продолжается и по сей день". "Используя открытые источники и перехваченные телефонные разговоры, мы можем очень точно определить начало этой кампании", - отметила прокурор.

В качестве примера она напомнила, что 17 июля 2014 года после 15 минут после крушения, российская телекомпания LifeNews сообщила следующее: "Повстанцы сообщают нам, что им удалось сбить еще один транспортный самолет ВВС Украины".

Другим примером Вуи а Цой привела тот факт, что фотограф, который находился в этом районе, описал в видеоинтервью World Press то, как ему позвонил пресс-секретарь сепаратистов после крушения MH17, который сказал ему, что они сбили военный самолет, принадлежащий Украине. "Он получил этот телефонный звонок до того, как стало известно, какой тип самолета был сбит", - уточнила прокурор.

Продолжая доказывать факт дезинформационной кампании, представитель обвинения констатировала, что, "когда в последующие часы стало ясно, что целью является не военный самолет, а гражданский рейс MH17, кампания по дезинформации началась незамедлительно".

"Пророссийские телеканалы изменили свои репортажи. LifeNews, например, сообщила, что MH17 был сбит ракетной системой S-300, принадлежащей украинским вооруженным силам. Чуть менее чем через полчаса эта версия была заменена сообщением о том, что Боинг был сбит украинским истребителем, который затем был сбит "народной армией", - продолжила Вуи а Цой.

Она также напомнимла на то, что несколько дней спустя Министерство обороны РФ утвердило эту линию на пресс-конференции 21 июля 2014 года.

"Во время этой пресс-конференции министерство предложило два сценария, заявив, с одной стороны, что MH17, возможно, был сбит украинским истребителем; и, с другой стороны, указывая на украинскую систему "Бук". С тех пор оба сценария поддерживали, в частности, министерство обороны, производитель "Бука" "Алмаз Антей", российские органы уголовного розыска, заместитель генерального прокурора, министр иностранных дел и представитель министерства иностранных дел. До середины 2015 года атака украинского истребителя была доминирующим сценарием", - напомнила она.

Вуи а Цой также указала, что в сентябре 2016 года сценарий украинского истребителя отошел на второй план. "Это дата, когда было объявлено, что на радиолокационных изображениях не было самолета-истребителя. С тех пор украинская ракета "Бук" стала доминирующим сценарием. Та же самая линия была принята заместителем генерального прокурора России в начале 2019 года. Он также указал на доказательства того, что это украинская ракета. По сей день российские власти никогда не занимали определенной позиции в отношении того, что именно они думают, произошло 17 июля 2014 года", - отметила прокурор.

Напомним, катастрофа Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Страны Запада и Украина считают, что самолет сбили пророссийские сепаратисты. Международная комиссия по расследованию крушения пришла к выводу, что самолет был уничтожен боеголовкой 9Н314М (ракета 9М38М1 установки "Бук").

9 марта в Нидерландах начался суд над первыми подозреваемыми в деле.