В Нидерландах начался суд над Гиркиным, "Хмурым" и другими обвиняемыми в деле о крушении MH17

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начался суд над первыми подозреваемыми в деле о крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе.

Об этом пишет Reuters.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот).

Они лично не нажимали на кнопку пуска ракеты "Бук", которая попала в самолет, но участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

Подчинявшийся Гиркину глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский (Хмурый) запросил поставку боеготовой установки "Бук", чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного. 17 июля 2014 года он лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Он также причастен к эвакуации "Бука" назад в Россию после сбития MH17.

Олег Пулатов (Гюрза, Халиф) - бывший подполковник Вооруженных сил России, подчиненный Дубинского. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

Леонид Харченко (Крот) - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он также причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Трое из этой четверки - русские и сейчас находятся в России, Харченко - украинец и находится на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

Ожидается, что процесс будет идти больше года. Слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.