Украинский бегун, тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез в Японии.

Об этом сообщает 5 канал.

На связь человек не выходит с 28 февраля. Туда он поехал, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования отменили из-за коронавируса. На обратный рейс 6 марта спортсмен не сел.

Сейчас Посольство Украины в Японии тесно сотрудничает с местной полицией. Уже есть несколько версий. Одна из них – якобы мужчина отправился покорять гору Фудзи. Поисковые работы продолжаются.

"Состоялся осмотр вещей нашего соотечественника, который дал основания полагать, что он мог пойти на восхождение на гору Фудзи. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, задействована техника, вертолеты, 8-9 марта проводили поисковую операцию", – заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Он добавил, что пока положительного результата поиски не дали, но они будут продолжены.

Как сообщалось 18 февраля, в Китае умер 29-летний украинский тренер по фигурному катанию Николай Бондарь.