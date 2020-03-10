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Зинченко назвал причины поражения "Сити" в дерби Манчестера

"Горожане" проиграли на "Олд Траффорд".

Зинченко назвал причины поражения "Сити" в дерби Манчестера
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

В центральном матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги состоялось манчестерское дерби, в котором "Юнайтед" одержал победу над своими земляками из "Сити" – 2:0.

Левый защитник "горожан" Александр Зинченко, отыгравший на "Олд Траффорд" первые 72-е минуты поединка, прокомментировал поражение своей команды.

"Это был тяжелый поединок. Против "Юнайтед" всегда тяжело, ведь они хорошо играют. МЮ отлично оборонялись и прессинговали, однако мы обязаны выступать агрессивнее впереди и реализовывать свои моменты.

Мы должны улучшать себя. Ведь футбол - это не только владение мячом, но и голы. Вы обязаны забивать, создавать моменты и оказывать давление впереди. Мы понимали, что они будут играть с пятью защитниками, мы были готовы к этому. Поздравляю "Манчестер Юнайтед", но для нас это был не лучший матч.

Проанализируем матч вместе с менеджером, он нам выскажет свои мысли. Однако мы не можем смотреть вниз - мы должны смотреть вперед. Далее будет еще много поединков, мы не имеем права сдаваться", - приводит слова Зинченко Manchester Evening News.

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