9 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.
Об этом сообщает Департамент спорта высших достижений Министерства культуры, молодежи и спорта.
Лучшим спортсменом 2019 года признан действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио.
Лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Билодид - самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года.
Лучшими тренерами года признаны родители и наставники Дарьи Билодид - Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид.
Лучшая команда года - мужская сборная по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря, серебряный призер чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
В номинации "Лучшая команда по игровым видам спорта" награду получила юношеская сборная по футболу - чемпион мира U-20.
В номинации "Сильные духом" награду получает Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и физического развития.
Сенсацией года признан чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.
В номинации "Вместе с олимпийцами" победил чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Бычков.
Награду "Олимпийская надежда Украины" получила прыгунья в высоту Ярослава Магучих, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.
Победителем в номинации "Восходящая звезда" стал Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду.
Награду в номинации "Народный выбор" 2020 получила олимпийская чемпионка 2008 года саблистка Ольга Харлан.
Напомним, награду "Герои спортивного года" вручают с 2006 года. Лауреатами 2019 были Елена Костевич и Александр Абраменко.