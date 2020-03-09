Премию "Герои спортивного года" вручают с 2006 года.

9 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.

Об этом сообщает Департамент спорта высших достижений Министерства культуры, молодежи и спорта.

Лучшим спортсменом 2019 года признан действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио.

Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

Лучшей спортсменкой Украины стала Дарья Билодид - самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года.

Фото: twitter.com/OlympicUA Дарья Билодид

Лучшими тренерами года признаны родители и наставники Дарьи Билодид - Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид.

Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

Лучшая команда года - мужская сборная по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря, серебряный призер чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

В номинации "Лучшая команда по игровым видам спорта" награду получила юношеская сборная по футболу - чемпион мира U-20.

Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

В номинации "Сильные духом" награду получает Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и физического развития.

Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

Сенсацией года признан чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.

Фото: EPA/UPG

В номинации "Вместе с олимпийцами" победил чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Бычков.

Награду "Олимпийская надежда Украины" получила прыгунья в высоту Ярослава Магучих, серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Фото: EPA/UPG

Победителем в номинации "Восходящая звезда" стал Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

Награду в номинации "Народный выбор" 2020 получила олимпийская чемпионка 2008 года саблистка Ольга Харлан.

Фото: instagram.com/olgakharlan Ольга Харлан

Напомним, награду "Герои спортивного года" вручают с 2006 года. Лауреатами 2019 были Елена Костевич и Александр Абраменко.