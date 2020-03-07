Мужская сборная Украины по биатлону стала второй в эстафете на этапе Кубка мира

Это лучший результат в сезоне.

Фото: EPA/UPG Дмитрий Пидручный на своем отрезке стал лучшим и обеспечил команде серебряную медаль

Мужская сборная Украины по биатлону в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного заняла второе место в эстафете 4х7,5 км в чешском Нове-Место-на-Мораве.

Первыми стали норвежцы (Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и братья Бё) с результатом 1:10:25,3. Украинцы уступили им 38 секунд. Третье место с отставанием еще 5 секунд заняла сборная Швеции.

Это лучший результат сборной Украины в этом сезоне. В Остерсунде было 6-е место, в Хохфильцене - 11-е, в Оберхофе - 10-е, в Рупольдинге - 8-е, на чемпионате мира в Антерсельве - 12-е.