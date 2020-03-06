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Со-промоутер Усика желает украинцу проигрыша в бою против Чисоры

Финансовые парадоксы бокса.

Со-промоутер Усика желает украинцу проигрыша в бою против Чисоры
Александр Усик
Фото: skysports.com

Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн, который также является промоутером Matchroom Boxing серьезно настроен в этом году провести бой между британскими соотечественниками Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В планах Хирна были значатся победы Джошуа над болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) в защите пояса IBF, а также победа Фьюри в матч-реванше над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

После этого два британца могут провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

В этих планах Хирн, пока, не может найти место для Усика, но сообщил, что работает над этим.

"Большая проблема заключается в том, что Усик должен встретиться с победителем боя Джошуа – Пулев. Единственный вариант, чтобы этого не произошло - подождать где-то месяц или оставить ему пояс вакантным уже после объединительного боя. Не знаю, как это сделать, но порой такие проблемы можно решить", - цитирует Хирна Sky Sports.

"Но, для начала, у Усика будет работа 23 мая. Может 24 мая он больше и не будет обязательным претендентом. Посмотрим, что Чисора на это скажет. Это будет чудовищный бой в Лондоне. Скоро мы уже анонсируем их поединок"., - отметил промоутер.

Напомним, британские журналисты подсчитали, что суммарный гонорар Фьюри и Джошуа должен составить почти 100 млн долл.

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