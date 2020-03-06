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Тренера сборной Израиля поместили под карантин после поездки на жеребьевку Лиги Наций

На жеребьевке был и Андрей Шевченко.

Тренера сборной Израиля поместили под карантин после поездки на жеребьевку Лиги Наций
Андреас Херцог
Фото: sport5.co.il

Главному тренеру сборной Израиля по футболу Андреасу Херцогу предстоит пройти через обязательную 2-недельную процедуру карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает израильский ресурс Sport 5.

Соответствующее решение было принято после того, как делегация сборной Израиля посетила церемонию жеребьевки Лиги Наций, которая недавно состоялась в Амстердаме.

Согласно новым правилам въезда в Израиль, карантин обязан пройти каждый, кто принимал участие в мероприятии за границей, насчитывавшем более 100 человек и проходившем в период последних двух недель.

Также под карантин поместят помощников Херцога и некоторых членов федерации футбола страны.

Напомним, по итогам жеребьевки соперниками сборной Украины стали национальные команды Испании, Германии и Швейцарии.

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