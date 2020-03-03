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Состоялась жеребьевка Лиги Наций-2020/21: Украине в соперники попались две сборные экс-чемпионы мира

Групповой турнир стартует в начале сентября.

В Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги Наций.

Сборная Украины сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией в группе 4 Лиги А.

55 национальных сборных распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: две в Лиге D и четыре для лиг А, В и С.

Сборная Украины выступает в Лиге A и попала в третью корзину. По итогам жеребьевки наша команда получила по одному сопернику из остальных корзин.

Лига A

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3: Россия, Венгрия, Турция, Сербия

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Фарерские острова, Латвия

Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн

Групповой турнир стартует 3-5 сентября, матчи заключительного тура состоятся 15-17 ноября.

Напомним, первый турнир Лиги Наций выиграла сборная Португалии, которая обыграла в финале сборную Голландии - 1:0.

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