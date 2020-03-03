Вратарь "Аякса" заявил, что клуб Серии А его не подписал потому, что он чернокожий

Камерунский вратарь "Аякса" Андре Онана, в котором сейчас заинтересованы многие ведущие европейские клубы, в частности, "Пари Сен-Жермен" заявил, что ранее мог перебраться в итальянскую Серию A, однако, по словам игрока, в последний момент трансфер сорвался из-за цвета кожи голкипера.

"Это было три года назад после игры в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:2). С одним из клубов Серии A мы вели продуктивные переговоры, все было хорошо. Пока представитель итальянской стороны не получил инструкции от генерального директора прервать переговоры, потому, что чернокожий вратарь создаст проблемы с их болельщиками", - цитирует камерунца AS.

"Конечно, мне было обидно. Но я не расстраиваюсь. Я такой, какой есть. Что я могу изменить? Если кто-то меня не любит из-за цвета кожи, то это не моя проблема", - отметил Онана.

23-летний Андре является основным голкипером в "Аяксе" с 2016 года.