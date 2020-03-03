(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
ГлавнаяСпорт

После ухода Роналду из "Реала" Месси не отметился ни одним результативным действием в Эль Класико

Лионель вхолостую играет с "Королевским клубом".

После ухода Роналду из "Реала" Месси не отметился ни одним результативным действием в Эль Класико
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Португальский форварда Криштиану Роналду покинул "Реал" летом 2018 года.

С тех пор "бланкос" сыграли против "Барселоны" уже пять раз, но ни в одной из встреч Эль Класико не отличался результативными действиями капитан "блаугранас" Лионель Месси.

Пять поединков - 0 голов и столько же ассистов. При этом, "Барселона" забила в этих матчах пять голов, одержала две победы и дважды сыграла вничью.

В воскресенье Месси провел рекордный для "Барселоны" 43-й Эль Класико, который завершился победой "Королевского клуба" 2:0.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также