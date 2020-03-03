После ухода Роналду из "Реала" Месси не отметился ни одним результативным действием в Эль Класико

Португальский форварда Криштиану Роналду покинул "Реал" летом 2018 года.

С тех пор "бланкос" сыграли против "Барселоны" уже пять раз, но ни в одной из встреч Эль Класико не отличался результативными действиями капитан "блаугранас" Лионель Месси.

Пять поединков - 0 голов и столько же ассистов. При этом, "Барселона" забила в этих матчах пять голов, одержала две победы и дважды сыграла вничью.

В воскресенье Месси провел рекордный для "Барселоны" 43-й Эль Класико, который завершился победой "Королевского клуба" 2:0.