Давид Де Хеа взбодрил свою команду в самом дебюте матча против "Эвертона".

В матче 28-го тура Английской Премьер-Лиги в Ливерпуле на "Гудисон Парк" "Эвертон" принимал "Манчестер Юнайтед".

Матч завершился результативной ничьей 1:1.

Добавим, что счет был открыт хозяевами в довольно комичной ситуации.

Ничто не предвещало для гостей беды. "Красные дьяволы" на 3-й минуте разыграли "стандарт" возле своей штрафной – мяч был адресован голкиперу Давиду Де Хеа.

Однако испанец очень долго думал над дальнейшим развитием атаки, что не понравилось форварду хозяев Доминику Калверт-Льюину, который стремительно двинулся на голкипера.

Произошло катастрофичное для фанов МЮ сближение Давида и Доминика, трансформировавшееся в роковой рикошет и счет в матче был открыт.

Напомним, это не первый ляп Де Хеа в текущем сезоне АПЛ. В конце декабря МЮ проиграли последней, на тот момент, команде Лиги - "Уотфорду" (0:2). В том матче голкипер сборной Испании в простейшей ситуации пропустил мяч между рук.

Отметим, что главный тренер ирисок Карло Анчелотти впервые в тренерской карьере был удален в матче АПЛ. Вернее, красная карточка итальянскому специалисту была показана Крисом Кавана уже после финального свистка – Карло решил выразить недовольство арбитру за неверно, по мнению Анчелотти, отмененный гол "Эвертона" в самой концовке встречи.