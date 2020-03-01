Фаны "Райо Вальекано" в матче против "Альбасете" трансформировали украинца Зозулю из "нациста" в "коммуниста"

Фанаты мадридской команды не оставляют без внимания Романа.

Накануне в рамках 30-го тура испанской Сегунды прошла встреча между "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля и "Райо Вальекано".

На этот раз хозяевами была команда украинца.

Матч завершился результативной ничьей - 1:1, но фанаты гостей снова отличились своим вниманием к Роману.

Если в прошлый раз фанаты "Райо" обзывали Романа нацистом, по причине чего матч остановили и наказали клуб, то теперь его сделали коммунистом: "Зозуля - коммунист" скандировали болельщики "Вальекано".

Несмотря на это матч доиграли до конца, а украинец провел на поле 75 минут.