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"Ливерпуль" унизительно проиграл матч чемпионата Англии – впервые в этом сезоне (обновлено)

"Пощечину" подопечным Юргена Клоппа дали футболисты "Уотфорда".

Вирджил Ван Дейк жестко реагирует на перипетии матча
Фото: EPA/UPG
Вирджил Ван Дейк жестко реагирует на перипетии матча
В рамках 28-го тура Английской Премьер-Лиги в пригороде Лондона – Уотфорде местный одноименный клуб сотворил самую громкую сенсацию сезона – обыграл "Ливерпуль" 3:0.

Мерсисайдцы впервые в сезоне потерпели поражение и впервые в сезоне не забили в рамках АПЛ.

"Красные", выступавшие практически сильнейшим составом, неубедительную игру в первом тайме трансформировали во второй половине матча в отвратительную.

Именно во вторые 45 минут "шершни" и забили все 3 гола – дублем отметился Исмаила Сарр, один мяч также на счету Троя Дини.

Таким образом, на 45-м матче прервалась беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ, длившаяся с января прошлого года.

Кроме того, устоял вечный рекорд "Непобедимых" из "Арсенала", которые в сезоне 2003/2004 не проиграли ни одного матча в АПЛ.

Обновление.

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