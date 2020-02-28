Украина подпустила Турцию в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей 1/16 финала Лиги Европы обновлена таблица коэффициентов УЕФА.

"Шахтер" сумел удержать нужную ничью в Лиссабоне в противостоянии с "Бенфикой" (3:3), что обеспечило "горнякам" победу в двухматчевом противостоянии.

Эта ничья принесла Украине 0.200 балла (очко делится на 5 стартовавших клубов).

В таблице коэффициентов Украина осталась на 10-й позиции, набрав по сумме пяти лет 34,1 балла.

В свою очередь, у идущих впереди Украины Бельгии и Нидерландов европредставителей уже не осталось.

Вместе с тем, преследующая Украину Турция сократила свое отставание за счет сенсационной победы "Истанбул Башакшехира" над португальским "Спортингом" (1:3, 4:1 д.в.).

Австрийский ЛАСК также добавил своей федерации очков, обыграв нидерландский "АЗ Алкмар" (1:1 и 2:0), а вот "Ред Булл Зальцбург" имеет мало шансов против немецкого "Айнтрахта" (после 1:4 в гостях второй матч был перенесен на более поздний срок).

Напомним, 9-й рейтинг дает право вице-чемпиону страны стартовать с 3-го раунда квалификации ЛЧ. При 10-й позиции второму месту чемпионата придется начинать аж с Q2. Федерация, которая окажется на 11-м месте, вообще потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона. Поэтому остаться на 10-й строчке рейтинга критически важно

Таблица коэффициентов УЕФА 2020.