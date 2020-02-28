В Казахстане прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу, в котором приняли участие четверо украинцев.
Надежда Мохнацкая завоевала свое первое в карьере "золото" на этапе Кубка мира, сообщает facebook.com/freestyleUkraine.
Серебряный призер буковельского этапа Кубка Европы прошла в топ-10 лишь с седьмым результатом (73,08 балла).
Однако после первого финального прыжка (80,64 балла) сумела пробиться в топ-6 и отобраться в суперфинал.
В борьбе за медали украинка сделала ставку на надежность, для чего Надежда немного уменьшила сложность своего прыжка, но выполнила его без ошибок, за счет чего сумела обойти своих более опытных и статусных конкуренток – 73,66 балла.
Отметим, что помимо Мохнацкой в Казахстане также выступали Анастасия Новосад – 11 место, Николай Пуздерко – 9 и Александр Окипнюк – 22.