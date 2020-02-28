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Украинка Мохнацкая завоевала “золото” этапа Кубка мира по фристайлу

Это первое золото Надежды на этапах Кубка мира.

Украинка Мохнацкая завоевала “золото” этапа Кубка мира по фристайлу
Надежда Мохнацкая
Фото: НОК Украины

В Казахстане прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу, в котором приняли участие четверо украинцев.

Надежда Мохнацкая завоевала свое первое в карьере "золото" на этапе Кубка мира, сообщает facebook.com/freestyleUkraine.

Серебряный призер буковельского этапа Кубка Европы прошла в топ-10 лишь с седьмым результатом (73,08 балла).

Однако после первого финального прыжка (80,64 балла) сумела пробиться в топ-6 и отобраться в суперфинал.

В борьбе за медали украинка сделала ставку на надежность, для чего Надежда немного уменьшила сложность своего прыжка, но выполнила его без ошибок, за счет чего сумела обойти своих более опытных и статусных конкуренток – 73,66 балла.

Видео победного прыжка.
После выступления в Казахстане Мохнацкая поднялась на седьмое место в общем зачете Кубка мира. Последний этап сезона пройдет в российском Красноярске 8 марта.

Отметим, что помимо Мохнацкой в Казахстане также выступали Анастасия Новосад – 11 место, Николай Пуздерко – 9 и Александр Окипнюк – 22.

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